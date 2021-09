León.- El Festival Internacional del Globo 2021 reveló al segundo artista que se encargará de cerrar una de las tres ‘noches mágicas’ en el Parque Metropolitano, se trata de DJ Snake.

En las redes sociales del FIG LEÓN 2021, se compartió una fotografía de la figura de un hombre sin rostro, quien de acuerdo a los organizadores, se trata de uno de los mejores DJ’s del mundo.

Actualmente es uno de los mejores Dj’s a nivel global, con grandes amigos en el medio del espectáculo y fútbol internacional, cuenta con grandes colaboraciones con los cantantes más reconocidos del mundo”, fue parte del post del FIG en su perfil oficial de Facebook.

Aunque no se dio a conocer de manera oficial el nombre del DJ que pondrá ritmo a la noche mágica del sábado 13 de noviembre en el Festival Internacional del Globo, los ‘facebookeros’ adivinaron de quién se trata: DJ Snake.

Los comentarios en el Facebook del FIG LEÓN 2021 aseguran que se trata de Dj Snake./ FOTO: Especial

DJ Snake domina los géneros Trap, Electro house, EDM, Dubstep, entre otros./ FOTO: Instagram

DJ Snake, cuyo nombre es William Sami Étienne Grigahcine, es un DJ, productor francés de “Electronic dance music” (EDM).

En 2014 ingresó en el Top 100 de la encuesta anual realizada por la revista DJmag, ocupando el puesto #65. En la actualidad ocupa el puesto #16.

Ha sido nominado a los premios Grammy como productor y artista que debutó a nivel internacional con los sencillos "Bird Machine" y "Turn Down for What" en 2013.

DJ Snake trabajó en una colaboración con Diplo, que salió en 2014.

DJ Snake nació en Francia hace 35 años.

Además coprodujo algunas de las canciones del disco “Born this way” de Lady Gaga, que le valió una nominación al Grammy por Álbum del año en febrero del 2012.

También es conocido por ser parte de los colaboradores del tema "Lean On" con Major Lazar y MØ, que en 2015 sonó por todos lados y puso a bailar en todas las fiestas.

La tercera ‘noche mágica’ del FIG LEÓN 2021 estará protagonizada por Alejandro Fernández con su gira “Hecho en México”.

Aún falta conocer quién será el artista que abrirá la primera ‘noche mágica’ del FIG LEON 2021 que se realizará del 12 al 15 de noviembre de manera presencial, luego de que el año pasado los conciertos fueron suspendidos por la pandemia de COVID-19.

DJ Snake durante una de sus increíbles presentaciones./ FOTO: Instagram

