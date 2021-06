Faisy ¡empoderado! con su nuevo show ‘Faisy Nights'

CDMX.- Faisy ha demostrado su versatilidad al momento de crear proyectos, y una prueba es el nuevo late night show de Unicable “Faisy Nights” conducido por Faisy y Michelle Rodríguez, que se estrenó el pasado 15 de junio.

En entrevista telefónica con AM, el conductor leonés habló sobre esta oportunidad, en la que se estrena como productor y le da más apertura a su carrera.

Sabes que no me sé quedar quieto, y siempre tuve el sueño de tener un late night, un programa con mi nombre, que tengo oportunidad de ser productor asociado y eso me da chance junto con Lalo Suárez de meterme en todo: escenografía, invitados, vestuarios, en un set que quedó espectacular, con todo el apoyo de Unicable para compartir todo lo del programa en redes sociales, con la oportunidad de tener los músicos en vivo y me sentía un poco nervioso, pero siento cómo voy creciendo con todo esto y disfrutando de muchas cosas, al lado de mi Michelle Rodríguez”, platicó.