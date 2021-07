‘¡Feliz día Mi Novio Hermoso!’ desea Tania Ruíz a Enrique Peña Nieto en su cumpleaños

El ex presidente de México Enrique Peña Nieto celebra este martes 20 de julio su cumpleaños número 55, por lo que su actual pareja, Tania Ruíz Eichelmann, aprovechó para enviarle una cariñosa felicitación en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo originaria de San Luis Potosí no perdió la oportunidad de gritar a los cuatro vientos su amor por el ex esposo de Angélica Rivera.

“Hoy en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos, elogios bendiciones y lo que cada quien lleva dentro. ¡¡Feliz cumpleaños Novio Mio!!”, inició Tania Ruíz su mensaje.

Acompañando sus palabras de una fotografía de la pareja aparece abrazada y sonriente, la modelo de 33 años continuó con los halagos hacia su enamorado.

“Que dicha y felicidad poder festejar un año más a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tú cumpleaños. Por esa parte de mí que tú estás ahí. La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición, de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso. ¡Nuestro tiempo! ¡Nuestra vida!” (sic).

Y admitiendo que no todo siempre es miel sobre hojuelas, Tania explicó que su relación no es perfecta, pero eso no afecta la felicidad que hay entre ellos desde que iniciaron su romance, a principios de 2019, cuando fueron captados durante un viaje que hicieron por España.

“Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano, junto con Dios. Que Dios te bendiga, proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. ¡¡Te Amo!! ¡Feliz día Mi Novio Hermoso!”, finalizó.