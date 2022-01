Feria León 2022: Pepe Aguilar invita al ‘Fin de semana de la Dinastía Aguilar'

AM.- Pepe Aguilar vaticina un fin de semana intenso pues la Dinastía Aguilar se presentará con todo su arsenal musical este viernes, sábado y domingo en las instalaciones del Palenque de la Feria León 2022.

Pero desde antes, las sorpresas comenzaron, pues Pepe se ‘echó un palomazo’ con su colega ‘El Fantasma’ en las instalaciones de la Velaria, pero el 21 y 22 de enero, el escenario será totalmente suyo para mostrar sus mejores canciones.

En la segunda parte de la entrevista, concedida a AM, el artista platicó sobre la tradición de la familia en los palenques, cómo van sus proyectos, y una posible incursión de Ángela en el cine.

Ángela puede abarcar varias disciplinas artísticas, se tiene que preparar, porque es la forma de hacer las cosas, darle la seriedad, así me enseñaron mis padres, así se lo he enseñado a mis hijos y ellos lo creen. Si se van a meter a algo, no se pueden meter de improviso; ella es muy dramática, es muy probable que sí haga cine, le encanta el drama como a su abuela”, dijo Pepe.