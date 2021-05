El guanajuatense Fernando Noriega concreta un sueño más en Hollywood

CDMX.- El actor Fernando Noriega estrenará el cortometraje “The Caddy” filmado en California, que pinta para convertirse en una película.

En entrevista telefónica, el guanajuatense compartió la noticia que lo consolida más en el mercado de Hollywood, pues ha tenido participaciones en otras dos cintas en inglés.

Fernando Noriega se mantiene en busca de sueños. FOTO: CORTESÍA

Este proyecto lo hice en octubre, y desde el inicio estaba proyectado en algo que pudiera crecer, y así fue, nos dieron la noticia de que efectivamente el cortometraje se volverá un largometraje. Es algo interesante para mí, no sólo por el hecho de que sea estadounidense, en otro idioma, sino por el personaje, que hasta el momento se desarrolla en español”

“The Caddy” fue filmado en California en el 2020 con un guión de Carroll Brown y bajo la dirección de Gabriel Beristáin.

En la filmación de THE CADDY. Foto: Cortesía

Gabriel es un cinematógrafo que ha trabajo mucho en Hollywood, en muchas películas de Marvel, y ahorita ‘The Caddy’ va a rodar por los festivales”, enfatizó.

Comparte créditos con el actor Ron Perlman. El elenco lo completan Manu Vega, Antonio Mauri y Allison Dumbar.

Ron es uno de los actores más conocidos en Hollywood, sobre todo por ser Hellboy, y Manu de la Vega, estoy muy contento con esta noticia”, reiteró.

Noriega comparte créditos con Ron. FOTO: ESPECIAL

“The Caddy” se trata de una comedia con tintes de humor negro, que retrata la complejidad de las acciones de la mente humana en situaciones límite; sigue a un diplomático (Enrique) que pierde su fortuna y en esa desesperación decide secuestrar a Gerry (Ron Perlman), un empesaior americano.

Noriega trabajará de vuelta en Hollywood. FOTO: CORTESÍA

Es en ese secuestro que Manu Vega (Enrique), necesita aliados para llevar a cabo su plan. Me llama a mí, Gilberto para darle apoyo y me encanta el personaje que sirve para hacer más compleja la situación”, explicó.

Noriega también trabajaba en México. FOTO: JOSHUA

Sobre cómo recibió la propuesta, Fernando comentó que fue gracias al llamado de una amiga, Jessica Caldrello, directora de casting de “El Chema” y otros proyectos.

En ese momento estaba en Los Ángeles, la verdad no creía que fuera a caer algo, o pisar siquiera un set en ese tiempo...me llamó Jessica, que tiene su propia agencia de casting, y me habló del proyecto. Ella ha sido un ángel en mi camino”, dijo.

FOTO: JOSHUASHELTON

Fernando comentó que gracias a su esfuerzo, poco a poco las puertas se abren.

Fue todo un reto por la pandemia, fue complicado, pero muy interesantes ver cómo iban a resolver toda esta cuestión con tanta gente, pero finalmente se hizo y hoy volvemos al set”, finalizó.

Fernando se abre camino en la industria del cine. FOTO: JOSHUASHELTON

Fernando se mantiene en busca de oportunidades en el extranjero. Cabe mencionar que en 2009, incursiona en las series de televisión con Glam Girls interpretando a Santiago Lombardi, el hermano de la protagonista. Rodó durante siete semanas el filme Where the Road Meets the Sun de la directora Mun Chee Yong en Los Ángeles. En esta cinta, Noriega da vida a Julio, un indocumentado que decide entrar a territorio norteamericano con la firme idea de buscar una vida mejor para su esposa y su pequeño hijo.