Fotos de Yanet García en el antes y después, te impresionará

CDMX.- Yanet García, mejor conocida como la 'Chica del clima', sorprendió a sus seguidores cuando subió una fotografía del antes y después de su cuerpo.

La también presentadora del clima en el programa Hoy, dejó impactados a sus millones de seguidores cuando compartió como poco a poco fue logrando tornear su enorme trasero.

La ‘Chica del clima’ subió a su Instagram Stories una imagen en donde se ven tres etapas de su vida y se ve como fue torneando su prominente figura que ahora causa sensación.

En la primera foto se le ve sumamente delgada y sin nada que ‘llame’ la atención, en la segunda foto ya empiezan a resaltar sus atributos, y en la última foto se puede ver a la ‘Chica del clima’que ya conocemos todos: Con un enorme trasero y unas torneadas piernas.

La conductora comparó la imagen con la Yanet García que es ahora, con su torneadas piernas, enorme trasero y más volumen en el cabello.

"You can do it" (tu puedes hacerlo), escribió ella en la publicación de sus redes, donde revela sus secretos para mantenerse así de ejercitada.