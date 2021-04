Sergio Mayer invita a Frida Sofía a que haga denuncia penal contra Enrique Guzmán

México.- El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón, invitó frente a los medios a Frida Sofía a realizar la denuncia de manera forma ante las autoridades en el caso del abuso que señala haber sufrido a los 5 años de parte de su abuelo Enrique Guzmán.

Frida Sofía reveló en entrevista para Gustavo Adolfo Infante que Enrique Guzmán, su abuelo, la había manoseado cuando tenía 5 años, tras lo cual el cantante negó las acusaciones, al igual que la madre de Frida Sofía, Alejandra Guzmán, quien incluso dijo que ponía las manos al fuego por su padre y dejó ver que su hija tiene problemas mentales.

El también actor y exintegrante del grupo Garibaldi, Sergio Mayer, expresó en conferencia de prensa que para que haya justicia se debe hacer la denuncia de manera formal frente a las instancias correspondientes.

De ella depende, ella decidirá si además de hacer la denuncia mediática quiere hacer la denuncia penal, depende de la víctima. La parte más importante para que se llegue la justicia es que las víctimas hagan la denuncia", dijo Sergio Mayer.

Sergio Mayer explicó que no importa que hayan pasado tantos años de los hechos, pues aún puede hacer la denuncia.

Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual. Foto: Instagram

"Aprobamos una iniciativa donde se amplia el plazo para la prescripción de ese tipo de delitos, de abusos a menores. Entonces abre un panorama muy importante para esas víctimas, que sepan que no prescribe, o sea ya hay un margen mucho más grande y mucho más amplio para que las víctimas que tomen la decisión de hacer la denuncia por haber tenido abusos sexuales en la infancia sepan que lo pueden hacer y la parte importante es que abran, que lo digan, que lo expliquen y que tengan esa catarsis de hacer la denuncia y si no la hay, pues no habrá consecuencias jurídicas", expresó Mayer según publicó El Universal.