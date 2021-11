México.- A través del portal ‘Deadline’ se confirmó la participación de la actriz Gal Gadot como la malvada reina en Blancanieves, en la nueva película de Disney.

“Snow White and the Seven Dwarves” es la nueva película que Disney busca realizar en live- action. En el film participará la actriz latina Rachel Zegler, quien interpretará a la princesa Blancanieves.

Mientras tanto, “La Mujer Maravilla” será la encargada de dar vida a la conocida reina malvada. La película estará a cargo del director Marc Webb, quién traerá de vuelta a la pantalla grande el clásico cuento infantil.

“Snow White and the Seven Dwarfs” o “Blancanieves y los Siete Enanos” por su traducción al español, fue estrenada en 1938, basado en el cuento de los hermanos Grimm, siendo la primer película de Disney y convirtiéndose en la piedra inicial de una exitosa carrera en el mundo de la animación.

La encargada de dar vida a la princesa Blancanieves, Rachel Zegler, tuvo su primera aparición en Hollywood encarnando a ‘María’ en la versión de “West Side Story”, de Steven Spielberg, que está próxima a estrenarse en diciembre, y también formará parte de la secuela de la película de superhéroes, ‘Shazam!’.

Rachel Zegler de 20 años interpretará a Blancanieves

Por otro lado, Gal Gadot se convirtió en una de las actrices más famosas y cotizadas en Hollywood gracias a las magníficas actuaciones en “Wonder Woman” (2017) y “Wonder Woman 1984” (2020).

Además Gadot continúa trabajando en increíbles proyectos, pues recientemente grabó la película de Netflix “Red Notice”, una comedia de acción en la que comparte créditos con Dwayne Johnson y Ryan Reynolds.

La australiana Gal Gadot interpretará a la malvada reina.

