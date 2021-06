VIDEO. Galilea Montijo minimiza a Sebastian Rulli por hablar de vendidos con el PVEM

México.- Galilea Montijo, conductora de Televisa, declaró que el actor Sebastian Rulli no puede opinar sobre los influencers y famosos que vendieron su voto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) si él es extranjero.

La conductora de “Hoy” fue abordada afuera de Televisa, donde le preguntaron qué opinaba de que sus compañeros Raúl “Negro" Araiza y Lambda García cobraron por hacer una mención en sus redes sociales a favor del Partido Verde el mismo día de las elecciones, pero ella dijo tajante que de política no hablaba.

La siguiente pregunta fue su opinión de que el galán de telenovelas, Sebastian Rulli, los llamó vendidos por hablar a favor del Verde en plena elección, y aunque dijo que el actor es un guapo, no puede opinar de política mexicana, pues es extranjero.

Yo adoro a Sebastian (Rulli), es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo no, cada quien, aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y empiezo a hablar de política argentina, pues no le sé, no le sé”, dijo Galilea Montijo sonriente.