¿Relaciones tormentosas? Galilea Montijo impacta en el Programa Hoy por una revelación

CDMX.- Galilea Montijo sorprendió a propios y extraños en el Programa Hoy de este lunes, cuando compartió experiencias sobre una relación tormentosa.

Pero no se tratan de problemas con su esposo Fernando Reina, sino con una antigua pareja que la chantajeaba y acosaba.

Esto surgió en la sección del Dr. César Lozano llamada "Por el Placer de Vivir", en donde hablaron de cómo detectar a una pareja chantajista. La emisión fue del lunes 9 de agosto.

El chantajista te amenaza, te hace sentir culpable. Te hace sentir miedo, lástima y 'si no me das lo que estoy pidiendo, no te la vas a acabar'. Cuando saben que tienes un gran corazón, saben que por ahí te pueden pegar. El chantaje emocional es la forma de manipulación más poderosa. Quien te chantajea te conoce", dijo César Lozano.