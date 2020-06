Ganó autoría de personaje a ‘Chespirito’ y ahora ‘La Chilindrina’ exige regalías a Televisa

México.- Hace siete años, María Antonieta de las Nieves le ganó la autoría del personaje de ‘La Chilindrina’ a Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, pero no fue suficiente, ahora le pelea a Televisa 20 años de regalías a través de un proceso legal.

Así se dio a conocer en redes sociales, donde se indica que a siete años de que María Antonieta de las Nieves ganara un juicio de manera definitiva a Televisa y Roberto Gómez Bolaños por la autoría de su personaje ‘LaChilindrina’, la comediante reveló al programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ que aún mantiene una batalla legal con la televisora de San Ángel por más de 20 años de regalias del programa.

Comentó que a partir de que ganó el proceso, se determinó que nadie más que ella puede hacer uso del personaje de ‘La Chilindrina’.

Después de lo de Chespirito y que me dieron la resolución de que ‘La Chilindrina’ no la puede utilizar nadie más que yo, mi relación con Televisa se acabó, y ahorita lo que se está peleando es lo que supuestamente me deberían dar de regalías por todo lo que pasan del programa y a mí nunca me han dado un centavo”.