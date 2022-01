Monterrey.- Un trabajador de limpieza se volvió famoso en redes sociales luego de que se viralizó un video en el que va a bordo del camión recolector de basura disfrazado como Gene Simmons, el vocalista del grupo Kiss, mientras grita "la basuraaaaa" y se escucha de fondo uno de los temas más exitosos de la banda de rock.

El video se volvió tan popular que llegó hasta el mismo Gene Simmons, quien a través de su cuenta de Twitter le envió un mensaje al trabajador de limpieza que se vistió como The Demon.

Fue a través de TikTok que comenzó a circular el video de apenas 26 segundos, pero que fueron suficientes para captar la atención del líder de la banda de rock Kiss, quien compartió el clip junto a un mensaje.

Este apuesto caballero trabaja en una compañía de sanitización en Monterey, México... ¡Un hombre poderoso y atractivo, si alguna vez hubo uno! Gracias Rodrigo", escribió el cantante.

Tras la reacción del propio Gene Simmons, el video tomó más fuerza en las redes sociales, y no faltó quién se 'colgara' del éxito para su beneficio.

Tal fue el caso de una usuaria en Twitter que quiso llamar la atención al responderle al cantante nacido en Israel que el hombre recolector de basura era su familiar.

"Él es mi papá, su nombre es Mauricio", escribió, mientras otra usuaria puso: "Es mi medio hermano"; "Ya le salieron los familiares", se leía en otro mensaje.

Incluso la empresa de limpieza reaccionó a la publicación del bajista de Kiss. "Estamos muy contentos de que este video haya llegado hasta @genesimmons", escribió la cuenta de Red Ambiental.

Aunque se desconoce si en verdad el personaje vestido como The Demon que viaja a bordo del camión recolector es en verdad un trabajador de limpieza.

Y es que el video original fue posteado en la cuenta drakoshow por quien se hace llamar Drako Simmons, un tiktoker que sube varios clips con chistes y parodias y que en esa red social tiene más de 2 mil 400 seguidores.

Kiss es una de las bandas de rock más reconocidas con una trayectoria de casi cinco décadas famosa por éxitos como I was made for lovin’ you y Rock and roll all nite.

La agrupación fue fundada en Nueva York en 1973 por Gene Simmons y Paul Stanley, bajista y guitarrista respectivamente, quienes comparten el rol de vocalistas; además Peter Criss en la batería, y Ace Frehley en la guitarra completaron el cuarteto original.

