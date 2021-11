México.- Elissa Marie, la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, busca un lugar dentro de la actuación en México, y es por eso que su mamá dejó las pantallas para dedicarse a ayudarla a lograrlo.

Los últimos proyectos en los que participó Geraldine Bazán como actriz fue en las series "100 días para enamorarnos", de Netflix, Bocetos, y la película Mixtape.

Pero la expareja de Gabriel Soto asegura que no tiene ninguna intención de volver a estar frente a las cámaras, y es que prefiere dedicarse a apoyar a su hija Elissa Marie, quien comienza su carrera como actriz.

La famosa agregó que está muy orgullosa de su hija al verla desempeñarse frente a las pantallas de televisión.

Elissa participa en la telenovela de Televisa “Si nos dejan”, en la que comparte créditos con Alexis Ayala, Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas.

“Elissa estuvo en novela este año y decidí no estar en producción porque era muy difícil estar las dos al mismo tiempo en los foros. Después, ¿quién la lleva a sus llamados?”, contó Bazán.

Sin embargo, no desea que la gente crea que por no aparecer en la televisión significa que está descansando, pues además de ser la asistente de su hija, trabaja en otros proyectos.

Yo no estoy descansando. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno no trabaja en televisión es porque está descansando, pero no es así”, dijo la actriz.