Geraldine Bazán se uniría a Laura Bozzo contra Gabriel Soto e Irina Baeva

Ciudad de México.- Gabriel Soto e Irina Baeva interpusieron una demanda contra Laura Bozzo en agosto del 2020 por acoso, discriminación y amenazas, y la ex de Soto, Geraldine Bazán, sería llamada a declarar.

Así lo dio a conocer Gustavo Herrera, el abogado del actor a los medios de comunicación, tras explicar que ninguna de las dos partes pudieron llegar a un acuerdo en una audiencia que se realizó este 27 de abril, a la que ni Soto, ni Baeva ni Bozzo acudieron.

En las declaraciones del abogado, que fueron retransmitidas en el programa “Sale el Sol”, también se afirma que Gabriel e Irina buscan una reparación del daño por parte de Bozzo.

No vamos a llegar a ningún acuerdo en ningún momento. No hubo ningún ofrecimiento y ningún acercamiento, solicitamos una reparación del daño moral por las difamaciones, las calumnias. Desconozco a cuanto, hay que aportar los elementos de prueba”, explicó Gustavo Herrera.

Por su parte, el abogado de Bozzo, Octavio Martínez también aseguró que su cliente no desea un acuerdo, por lo que este problema legal se llevará hasta un juicio.

La señora Laura Bozzo no asistió porque ha sido muy clara y no quiere ningún arreglo de algo que ella no ha cometido. Por su parte, el señor Soto y su pareja tampoco asistieron y su abogado, al igual que su servidor, fuimos muy claros al decir que no hay conciliación y nos vamos al juicio”, mencionó.