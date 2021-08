Niega Gloria Trevi que Aracely Arámbula protagonice su serie biográfica

México.- La polémica vida de Gloria Trevi será llevada a la pantalla por la productora Carla Estrada, y aunque recientemente se dijo que sería Aracely Arámbula quien interpretaría a la cantante regiomontana, esto resultó ser falso.

Gloria Trevi dio detalles sobre la serie biográfica que preparan para la televisión, en la que se abordarán episodios relevantes de su polémica vida.

En entrevista con el programa “Javier Poza en Fórmula” de Grupo Fórmula, Gloria Trevi reveló que para esta serie su vida no será contada en orden cronológico, sino que serán diferentes capítulos los que se entrelacen para contar su historia.

Se rumoraba que Aracely Arámbula interpretaría a Gloria Trevi. Foto: Instagram

Sin embargo, uno de los rumores más fuertes sobre esta serie es que Aracely Arámbula sería quien interpretara a ‘La Trevi’, pero fue ella misma quien se encargó de decir que esto era falso.

Cualquiera podrá interpretar a Gloria Trevi

En la entrevista con el periodista Javier Poza, la intérprete de “Pelo suelto” dijo que le hicieron un favor al decir que la madre de los hijos de Luis Miguel la interpretaría.

“El otro día estaban diciendo que Aracely Arámbula (me interpretaría). Yo dije ‘No, hombre ya me vieron con ojos de mucho cariño’. La otra acá de ojo azul, preciosa, no bueno. En realidad, no”, dijo.

Por lo que me ha dicho Carla Estrada ella va convocar a un casting el que va a poder participar quien quiera, muchísima gente, porque así fue como yo también inicié mi carrera”, contó Gloria Trevi.

