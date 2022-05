México.- Con el grito de "sí se pudo, sí se pudo" los seguidores de Gloria Trevi le demostraron su lealtad al acudir a su concierto en Xalapa, pese a que no sería con la calidad que esperaban, pues tras el colapso del escenario tuvo que improvisar y cantar desde las gradas.

Pero al ver la reacción de sus fieles 'atrevidos' como les llama a sus fans, 'La Trevi' no pudo contener las lágrimas y mostrar su agradecimiento.

Gloria Trevi se mostró muy conmovida por el apoyo de sus fans. Fotos: Captura de video

Este sábado 14 de mayo la cantante Gloria Trevi tenía una cita en Xalapa en el Estadio de Beisbol de la Universidad Veracruzana, pero por la tarde, cuando personal del staff preparaba el escenario ocurrió un accidente y la estructura colapsó y quedó dañada, aunque afortunadamente no hubo ningún lesionado.

Horas antes de la hora en que comenzaría su show, la regiomontana transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram para avisarles a sus fans que el conciertó sí se llevaría a cabo, pero no como lo tenía pensado, pues sus compañeros del staff estaban trabajando para 'armar' otro escenario.

Así quedó el escenario destruido horas antes del concierto de Gloria Trevi en Xalapa. Foto: Instagram

Aunque se notaba triste por el accidente que había ocurrido, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, nombre real de la cantante, dijo que nunca había que rendirse.

"Nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios no hubo lesionados, que eso es lo más importante. Nadie del staff, nadie arriba del escenario" dijo Gloria en el video.

"Nos vamos a encontrar en la noche, sí, porque yo les he dicho que debemos seguir adelante, que no nos rindamos. Y en este caso no nos vamos a rendir y nos vamos a presentar hoy en la noche aquí, en Xalapa, en medio de la tempestad, contra viento y marea”, había explicado la cantante luego del colapso del escenario.

'La Trevi' tuvo que improvisar y dar su concierto desde las gradas del Estadio de Beisbol de la Universidad Veracruzana. Foto: Instagram

El show comenzó más tarde de lo pactado pero los veracruzanos no le fallaron, y así lo mostró la cantante de "Todos me miran", pues este domingo publicó un par de videos en los que muestra el apoyo de sus fans.

En un primer video se ve a una enorme fila de gente esperando para entrar al concierto, en otro video se ve a Trevi desde las gradas llorando mientras sus fans le gritan "sí se pudo, sí se pudo".

Hasta los bailarines del show de Gloria Trevi tuvieron que improvisar sus coreografías, pues actuaron desde las gradas. Foto: Instagram

"Xalapa eres impresionante!!! hiciste de esta noche un recuerdo inolvidable!", escribió Gloria junto al video.

En imágenes que circulan en las redes sociales se puede ver a Gloria Trevi mientras que, incluso acompañada de sus bailarines, da el show desde las gradas del estadio. Actualmente la regiomontana promociona su Isla Divina Tour por varios puntos del país.