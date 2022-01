Grupo Firme y Banda MS se presentarán en el Festival Coachella

AM.- Coachella tendrá entre su lineup a los artistas que más están haciendo ruido en México, entre los que se incluyen: Grupo Firme, Banda MS, Ed Maverick, Natanael Cano, entre otros.

El Coachella Valley Music and Arts Festival anunció su regreso tras la pausa desde el 2020, y dicho line up sorprendió a muchos. Sobre todo por el debut de Grupo Firme, quienes son el fenómeno actual en México, ellos se presentarán los días viernes 15 y 22 de abril.

Luego de varios años en silencio, Rage Against The Machine era la gran apuesta del festival que se realiza anualmente en Indio, California; sin embargo, fueron reemplazados por Harry Styles, la estrella británica ex miembro de One Direction.

Una de las polémicas, fue la salida de Travis Scott, después de su trágico festival Astroworld en Texas, donde ocho personas murieron por el aplastamiento derivado del gran número de personas que se dieron cita. Su lugar fue tomado por Billie Eilish.

Los días domingo 17 y 24 de abril, se presentará Natanael Cano, el cantante mexicano de “Corridos Tumbados”.

Los que repiten aparición son la Banda Ms, quienes causaron furor el día de su participación hace unas ediciones.

Por último, el cantautor chihuahuense Ed Maverick tendrá su primera oportunidad en el cartel de Coachella Valley Music and Arts Festival. Sus fechas de presentación serán los días 16 y 23 de abril de 2022.

