México.- Contrario a lo que muchos pensarían, Gustavo Adolfo Infante confesó en su programa ‘De Primera Mano’ que hace algunos años fue víctima de acoso sexual por parte de un ex jefe de origen español, quien lo citó en su cuarto de hotel.

Durante la transmisión del programa de espectáculos de Imagen Televisión, se hablaba de los casos de acoso y abuso sexual contra varias famosas, pero la sorpresa vino cuando Gustavo Adolfo Infante confesó que él fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe, dueño de una revista.

El periodista de espectáculos contó que hace algunos años, su jefe, un español, intentó sobrepasarse con él en una visita que hizo a México, donde Infante era el corresponsal de la revista.

Contó que cuando llegó al lobby del hotel, su entonces jefe le pidió subir a su habitación y no le quedó de otra que cumplir la indicación.

Se sale de la cama en calzones y me dice ‘¿Por qué no te sientas aquí? macho’’, y le digo: ‘Creo que estás muy confundido, dejé las revistas, aquí tienes tu pinch… revistas’. Dejé las revistas y me salí. Si quería chutarme esa noche, pero no, no, no”, recordó Infante.