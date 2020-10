Gustavo Adolfo explota contra Galilea Montijo por malos tratos a Shanik Berman

Ciudad de México.- El periodista mexicano, Gustavo Adolfo Infante, criticó a Galilea Montijo por malos tratos a Shanik Berman en el programa 'Hoy'.

De nuevo, Montijo causó polémica en pleno programa matutino después de tener una confrontación con Berman.

En esta ocasión fue durante la sección ‘Las calientitas del espectáculo’, pues Galilea le recordó a la periodista el incidente que tuvo con Anel Noreña, exesposa de José José, esto mientras hablaban de José Joel, hijo del fallecido cantante.

Le voy a pedir perdón de todo corazón, de rodillas. Me pasé y no quiero lastimarla, la quiero mucho, me dolería muchísimo”, comentó Berman con la voz entrecortada.