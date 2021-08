Serie de HBO ‘Amarres’ y el encuentro del amor propio

CDMX.- La historia de Ana, la nieta de una antigua amarradora es el centro de “Amarres” la nueva serie de HBO Max que ha sido bien recibida por el público.

En entrevista, Pablo Astiazarán, habló sobre el proyecto que se divide en 10 capítulos.

Muy contento me gusta que a la gente le gusta, siento que es es resultado de una serie desde su génesis está bien hecha, que hay inteligencia, amor, ganas de contar una historia distinta, ojalá y hubiera muchas más así”, dijo en entrevista.

La serie gira en torno a la historia de Ana (Gabriela de la Garza), una mujer divorciada, y a su lucha contra su exmarido para conservar la custodia de sus hijos. Ella ha dado luz a tres hijos de diferentes padres y mantiene una relación con dos amantes al mismo tiempo.

Un día, Ana se ve envuelta en una situación complicada para llegar a fin de mes, por lo que toma la decisión de dedicarse a la tradición familiar, es una gran posibilidad.

Para mí lo que tiene de distinto es que creemos en la magia, para mí la magia está; nos podemos identificar y no es que la magia resuelva el problema, sino que no necesitas tener poderes especiales para poder salir adelante y estar bien tú. La magia es un pretexto en esta serie, no es el tema central”, añadió.