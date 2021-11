México.- Los fans de Harry Potter están de fiesta por los 20 años que cumple el universo mágico creado por la escritora J.K. Rowling, con la primera película estrenada en cines el 4 de noviembre de 2001: Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Harry Potter y la Piedra Filosofal fue lanzada en 2001./ FOTO: Google

¿Cómo es que la historia de Harry Potter, un niño huérfano que a los 11 años descubre que es mago y es conducido a una escuela de magia, conectó con el público?

Incluso el éxito de Harry Potter es comparado con el que obtuvo El Señor de los Anillos, la saga que fue llevada a los cines por el cineasta Peter Jackson.

En primera instancia, las novelas de J.K. Rowling causaron que los índices de lectura en niños y adolescentes se elevaran, y que incluso palabras inventadas como “muggle” fueran aceptadas en los vocablos populares y en el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa.

La autora de las novelas de Harry Potter: J.K. Rowling./ FOTO: Google

A nivel internacional, se aceptó que el 31 de julio fuera el Día Mundial de Harry Potter, ya que es la fecha en que el personaje celebra su cumpleaños.

La saga principal logró tal impacto entre los fans que en cada gran ciudad del planeta hay cientos de cafeterías, tiendas, y centros de reuniones y hasta se practica el Quidditch (deporte de la saga) en torneos extraoficiales.

La saga también fue una salvación para las publicaciones infantiles, ya que desde que comenzó a arrasar en las listas de ventas de The New York Times, se empezó a catalogar como un género serio (en cuanto a industria), que podía ofrecer historias tan largas como las de cualquier género de ficción.

Los libros de Harry Potter aumentaro los índices de lectura./ FOTO: Google

Lo que no sabías de Harry Potter

*A los chicos que actuaron como extras del alumnado de Hogwarts se les permitía hacer sus tareas escolares en el set para mantener la vibra escolar lo más realista posible.

*Richard Harris no fue la primera opción para dar vida a Dumbledore, ya que se le había ofrecido inicialmente a Patrick McGoohan, quien no pudo tomarlo por problemas de salud; Harris sólo aceptó el rol porque su nieta lo amenazó con dejarle de hablar para siempre si no lo hacía.

Richard Harris interpretó al personaje de Dumbledore en Harry Potter./ FOTO: Google

*Tom Felton no había leído ninguno de los libros de Harry Potter cuando hizo la audición para Draco, aunque su ingenio fue decisivo para que le dieran el rol, ya que usó la respuesta de un contendiente anterior a él cuando Columbus preguntó a los actores su escena favorita del personaje; el director se dio cuenta de la estrategia, pero no se lo dijo.

Tom Felton interpretó a Draco en Harry Potter./ FOTO: Google

*A diferencia de otras películas, aquí no se usó nada de utilería para las escenas de comida en el Gran Comedor, ya que todos los alimentos son reales. Columbus lo decidió así porque quería mantener una apariencia tan real como la que se describió en la novela.

*Daniel Radcliffe parecía estar destinado a conseguir el rol de Harry Potter, porque cuando a Columbus se le preguntó qué tipo de niño tenía en mente para dar vida al personaje, él mostró al equipo una foto de Radcliffe en su participación en el filme David Copperfield.

(Con información de Agencia Reforma)

Daniel Radcliffe dio vida a Harry Potter en la saga./ FOTO: Google

La saga de Harry Potter

Harry Potter y la Piedra Filosofal

La Cámara Secreta

El Prisionero de Azkabán

El Cáliz de Fuego

La Orden del Fénix

El Misterio del Príncipe

Las Reliquias de la Muerte I

Las Reliquias de la Muerte II

El Legado Maldito

