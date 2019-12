Harry Styles responde si es bisexual

Inglaterra.- Harry Styles ha sido cuestionado en muchas ocasiones sobre si es bisexual, pues su estilo de vestir ha sido calificado como “afeminado”, además porque apoya a la comunidad LGBT+, cuya bandera ha sostenido en varios conciertos.

Pese a los rumores el exintegrante de One Direction no había hablado al respecto, sin embargo, en una entrevista con The Guardian, por fin aclaró su orientación sexual.

Styles ha sido relacionado sentimentalmente con Taylor Swift y Kendall Jenner, entre otras famosas, pero al estar dentro de la banda británica también surgieron rumores sobre romances entre los cantantes.

“La sexualidad es algo divertido”

Al ser cuestionado sobre “vestir ropa de mujer”, el cantante respondió que si ve una prenda que le gusta no le importa si es para mujer u hombre, pues eso no le da menos ganas de usarla.

Lo que usan las mujeres, lo que usan los hombres, para mí no se trata de eso. Si veo una bonita camisa y me dicen: ‘pero es para mujeres’. Pienso: ‘¿okaaaay?’. Sin embargo, no me dan ganas de usarlo menos. Creo que en el momento en que te sientas más cómodo contigo mismo, todo se vuelve mucho más fácil“, dijo.

Asimismo, respondió al medio británico que no le importa si la gente piensa que su estilo define su orientación sexual. Dijo además que cuando le preguntan sobre este tema y no responde no es porque esté escondiendo algo, sino que prefiere mantener su vida privada.

“No es como si estuviera protegiendo y reteniendo una respuesta. No es el caso de: ‘no te lo digo porque no quiero decírtelo’.Es: ‘¿A quién le importa? ¿Tiene sentido eso? ¿Estoy derrochando ambigüedad sexual para intentar ser más interesante?’ No, quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga parecer gay, o me parezca heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial. Y más que eso, no sé, simplemente creo que la sexualidad es algo que es diversión”, reveló.

El cantante se encuentra en la gira de su más reciente disco Fine Line y visitará nuestro país en octubre del 2020.