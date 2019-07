¡Increíble! Dulce, sensual ingeniera que te dejará pasmado

México.- Ella es la Ingeniera y modelo Dulce Soltero, sensual mexicana que casi diariamente publica provocativas fotografías que la han llevado a contar con más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales.

Dulce, joven, madre y empresaria, esta vez regaló a sus fanáticos, una bella postal, en la que se muestra con una diminuta lencería de encaje color verde con detalles en negro.

Además de levantar pasiones, Dulce recibió cientos de comentarios por su excitante foto:

Me encanta amiga”, “Solo por ti el señor Bills no destruyó la tierra”, “WOW!! En definitiva, la mejor foto que te he visto. ❤️��. Mis respetos al fotógrafo también, de colega a colega”, incluso el fotógrafo conocido como ‘dektol´ fue reconocido.