México.- Inés Gómez Mont no tuvo que disfrazarse de Santa Claus en la Navidad del 2014 para sorprender a Galilea Montijo, simplemente usó su fortuna, que ahora se sabe es ilícita, para regalarle a su amiga una bolsa Hermes que en internet cuesta más de 4 millones de pesos.

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont siempre han presumido su amistad./ FOTO: Google

Aunque parezca increíble que una bolsa pueda costar esta cantidad de dinero, existe una página de internet en la que se venden bolsas, ropa, accesorios, joyas y zapatos de las marcas más exclusivas del mundo, y que no están en cualquier aparador.

Se trata de la página Farfetch una plataforma internacional donde se encuentra a la venta lo mejor de la moda de lujo, que fue creada en 2007 por el multimillonario portugués José Neves.

El multimillonario José Neves./ FOTO: Google

La bolsa de Galilea Montijo

Con las acusaciones que pesan sobre Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga por el desvío de 3,000 millones de pesos, la curiosidad por su vida llena de lujos tiene sorprendido a todo internet, pues la ex conductora de "Ventaneando" solía publicar fotos luciendo ropa, zapatos, accesorios y bolsas excesivamente caras.

Y no sólo eso, Inés Gómez Mont además regaló una de estas bolsas a su amiga Galilea Montijo, una de la marca Hermes, específicamente el modelo Birkin 35, con el que la conductora del programa "Hoy" aparece en una foto que Gómez Mont publicó en Instagram.

Galilea Montijo posa con su bolsa Hermes y con Inés Gómez Mont./ FOTO: Instagram

MANAAA me encantó verte con el detalle que te di de Navidad!!!! jaja LOVE U", escribió Gómez Mont refiriéndose a la bolsa.

En la página de Farfetch, la bolsa Hermes Birkin 35 cuesta 4 millones 684 mil 168 pesos en venta en línea con entrega estimada de cinco a siete días.

En la descripción aparece que está hecha en Francia, contiene cierres, bolsillo interno, sello del logo de la marca, set de llaves, detalle colgante de anillo para llave y acabado en tono dorado. Sin embargo, la página especifica que la bolsa no puede ser enviada fuera de Estados Unidos.

Vista de la página Farfetch en donde se puede comprar la bolsa Hermes modelo Birkin 35./ FOTO: Google

El bolso Hermes Birkin 35 se llama así porque es en honor a la actriz y cantante franco-británica Jane Birkin, quien actualmente tiene 74 años y en su trayectoria protagonizó películas como The Knack and how to get it, Blow up, Muerte en el Nilo, Muerte Bajo el Sol, entre otras.

La actriz y cantante Jane Birkin de joven./ FOTO: Google

El bolso Birkin de la casa Hermes reúne los pilares básicos de la filosofía de la marca francesa: elegancia atemporal, piel exquisita, solidez y lujo discreto.

