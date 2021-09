México.- Jaime Camil, Carlos Rivera y Alejandro Speitzer son los nombres de famosos que han sonado para dar vida a Vicente Fernández en la serie biográfica que su hijo Vicente Fernández Jr se encuentra preparando.

Carlos Rivera fue el primero en reaccionar tras ser abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El novio de Cinthya Rivera, conductora de “Venga la Alegría”, negó haber recibido invitación para hacer el papel del "Charro de Huentitán" y reveló que de haberla recibido hubiera rechazado la oferta.

No, ni siquiera me invitaron no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas que ya han salido, pero la verdad es que no es algo que me gustaría hacer", declaró.