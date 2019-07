Jenni Rivera murió enojada con su hija tras hallar fotos de Chiquis desnuda

CDMX.- Por fin se supo el motivo, la cantante Jenni Rivera falleció enojada con su hija Chiquis Rivera porque encontró fotos de ella desnuda en el celular de una de sus más íntimas amigas, Elena Jiménez.

Laura Lucio, biógrafa de Jenni Rivera, señaló que este descubrimiento fue tomado por la “Diva de la Banda” como una traición.

Al aire en el programa “Hoy”, de Televisa, la también exmanager de Jenni aseguró que el motivo del enojo de la cantante con su hija Chiquis fueron las fotos en las que aparece desnuda en el teléfono de Elena Jiménez, amiga y joyera de la intérprete.

La muchacha se llama Elena... la situación es que Jenni no esperaba darse cuenta de nada de esto, a Jenni le traen un teléfono de Elena porque le dicen: sabes que Elena está enamorada de ti, tú no te has dado cuenta pero hay fotografías tuyas por todos lados, en ese momento Jenni le dice a la chica: 'Cómo voy a saber si no veo el teléfono', la chica le trae el teléfono, lo ve, y ve sus fotos de ella, pero entre esas fotos encuentra a Chiquis y esa es la rabia que Jenni tenía”, explicó Laura Lucio.