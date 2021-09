México.- Jenny García, bailarina y coreógrafa del concurso “Las Estrellas Bailan en Hoy”, dentro del programa “Hoy” (Televisa), reveló a través de su cuenta de Instagram que la está pasando muy mal porque ella y su bebé de dos meses sufren de COVID-19.

La artista que se dio a conocer en “Venga la Alegría” (TV Azteca) gracias a sus destacadas coreografías con su grupo de bailarinas, contó que tuvo que hacerse la prueba de COVID después de manifestar algunos síntomas, y lamentablemente ella y su hijo Luca de apenas dos meses de edad, dieron positivo a la prueba.

Fue a través de varias historias de su cuenta de Instagram donde Jenny García confesó a sus seguidores porqué había estado desaparecida de las redes sociales.

Hola gente bonita, ando muy desaparecida y creo que tienen que saber por qué. No me he sentido muy bien en días pasados y se vale, se vale no querer hablar con nadie, se vale alejarte un poco, se vale llorar, se vale cerrar los ojos y pensar que esto pasará rápido”, escribió Jenny García en una primera historia.