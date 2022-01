Jessica Segura promete diversión infinita en nueva temporada de ‘Me Caigo de Risa’

AM.- Todo listo para que la ‘Familia Disfuncional’ impregne de alegría a los seguidores de ‘Me Caigo de Risa’, que en esta ocasión, en su 8 temporada, promete ‘Diversión Infinita’.

En entrevista telefónica, la actriz Jessica Segura, adelantó un poco de lo que se verá el 31 de enero, en punto de las 8 de la noche, por Canal 5.

Muy contenta, ya la 8 temporada, es una felicidad que no cabe dentro de mí. Estoy muy contenta. Ser parte de ‘La Familia Disfuncional’ es estar rodeada de amor, es estar muy contenta, lleno de buena vibra, de gente joven y no tan joven (risas)”, dijo Jessica.

Para esta nueva edición, que también será conducida por Faisy, Jessica aseguró que vendrán sorpresas que no se pueden perder.

“Nos encanta nuestra chamba, y es un agasajo hacerla”

Sobre cómo fue grabar en pandemia por COVID-19, y seguir con la vida, la actriz comentó:

Es algo que ya nos tenía como hartas, y de pronto, llegar a divertirse, reírse, a desenfadarse, es la mejor terapia. Es una maravilla tener un trabajo en el que me divierto y además me pagan por divertirme. No tengo palabras para agradecerles el cariño, y decirnos que éramos su terapia”, enfatizó.