Jimena Pérez 'La Choco' y su familia tienen COVID-19, 'esto no es un juego'

Madrid, España.- La conductora Jimena Pérez, ‘La Choco’, dio a conocer a través de un enlace con ‘Ventaneando’ que ella y su esposo, Rafael Sarmiento, dieron positivo a COVID-19.

‘La Choco’ habló para el programa que encabeza Paty Chapoy desde Madrid, España, donde reside, explicó que ella y Rafael Sarmiento comenzaron a sentirse muy cansados desde el lunes 15 de febrero, pero supusieron que fue cansancio por las actividades del día anterior.

Di positivo familia, di positivo al Covid-19. Se suponía que esta semana ya tenía que estar en México grabando, tenía que ir a Monterrey, tenía que hacer varias cosas, les quería dar la sorpresa de ir a visitarlos y ya no se pudo”, le dijo a Pati Chapoy y a sus compañeros.

La conductora de 40 años de edad le contó a sus compañeros que se realizó la prueba del COVID-19, pues estaba próxima a viajar a Monterrey por motivos de trabajo y a celebrar el cumpleaños 90 de su abuela materna.

Pero comenzó a sospechar que estaban contagiados, se realizaron la prueba el jueves 18 y confirmaron el contagio el viernes 19 de febrero.

Le dije a Rafa ‘si mañana estamos igual, nos vamos a hacer la prueba’, pero como habíamos limpiado y hecho muchas cosas el fin de semana, supusimos que era eso”, prosiguió la ex conductora de TV Azteca.

Al final, les dijo que al verse estables, no quisieron compartirlo inmediatamente, pues no querían preocupar a sus seres queridos.

No lo quisimos compartir al principio para no preocupar, porque siempre una noticia así hasta a uno le causa miedo. Lo hemos llevado relativamente normal, con pocos síntomas, dolor de garganta, picor de garganta, dolorcitos de cabeza. Yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando”, explicó la ex conductora de ‘La Voz Azteca’ sobre sus síntomas.