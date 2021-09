Jonas Brothers revelan su nuevo sencillo ‘Who’s in your head’

Los Ángeles.- Los Jonas Brothers regalaron a sus fans su nueva canción ‘Who’s in your head’, que presentaron en el Anfiteatro Red Rocks en Morrison. Después del concierto, publicaron un fragmento en TikTok, que ya ha reunido millones de visitas.

La canción reunió a los compositores Max Martin y Rami Yacoub por primera vez en 15 años. Su unión ha producido algunos de los mayores éxitos del pop de todos los tiempos, incluidos "It's Gonna Be Me" de N*SYNC, "Oops ... I Did It Again" de Britney Spears y "Shape of My Heart" de Backstreet Boys, entre innumerables canciones.

Los Jonas vienen con todo. FOTO: CORTESÍA UNIVERSAL

Coescrito con Martin y Yacoub, "Who's In Your Head" se desliza con una guitarra y un ritmo aleatorio puntuado por un golpe de bajo listo para la pista de baile y un falsete.

El impulso da paso a un gancho instantáneamente irresistible, "Quiero saber quién está en tu cabeza robando tu corazón mientras todavía estoy sangrando, quién está en tu cama envuelto en tus brazos mientras no duermo…(“I wanna know who’s in your head stealing your heart while I’m still bleeding, who’s in your bed wrapped in your arms while I ain’t sleeping…)".

El video musical vendrá muy pronto.

Los músicos pronto mostrarán su video. FOTO: CORTESÍA UNIVERSAL

