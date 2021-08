México.- Jonathan Ordóñez, ex participante del programa “Enamorándonos”, reportero del programa “Hoy” y actor de "¿Qué le pasa a mi Familia?", compartió a través de un video en redes sociales que él y su familia han sido golpeados porque se contagiaron de COVID-19.

El joven, también conocido como Pepepepe, narró en el clip que está sufriendo violencia por parte de sus vecinos, quienes lo golpearon en la cabeza con una pistola, a su mamá le rompieron la nariz y a otro familiar lo asaltaron.

Jonathan Ordóñez, ahora conocido en el medio artístico como Pepepepe./ FOTO: Instagram

El actor que tuvo una participación en la producción de Televisa, “¿Qué le pasa a mi familia?”, perdió a su padre a causa del COVID-19 a principios de año, y desde entonces, tras contagiarse toda la familia, los vecinos no los dejan en paz y aunque ya reportaron los hechos ante las autoridades, nada ha pasado.

Bueno, amigos, hago este video para informarles todo lo que está pasando. Me dan ganas de hasta llorar porque no puedo creer que haya gente así en el mundo, y que a raíz de que mi papá falleció por covid nos hagan y nos hagan este tipo de cosas”, informó Pepepepe.

Vean a mí como me dejaron, a mi hermano le quitaron su cadena, se la robaron, a mi mamá le rompieron su nariz. Yo no sé qué le hicimos a esa gente, no sé cuál fue nuestro delito, enfermarnos de covid, mi papá se murió por eso, desde ahí no nos han dejado de molestar, de hacer este tipo de cosas, de maldades”, prosiguió el ex participante del programa de Azteca Uno.

Jonathan Ordóñez junto a la conductora de "Hoy", Andrea Legarreta./ FOTO: Instagram

Quieren mudarse a otro lado

El reportero del matutino “Hoy” dijo que no han podido mudarse de donde actualmente vive con su familia porque no tienen dinero suficiente, y además, las autoridades no les hacen caso.

Ya nos han golpeado muchas veces. Vean la gravedad del asunto, me pegaron con una pistola en la cabeza. Todas las veces anteriores que he hecho este tipo de cosas, no hacen nada. No nos hacen caso las autoridades, la delegación. No sé lo que esté pasando.

Estoy muy triste porque se los juro que si tuviera dinero y otro lugar donde vivir, me iría, pero no puedo, nada más tengo esa casa que nos dejó mi papá. Ya no se qué hacer, estoy desesperado, estoy muy mal”, indicó.

Ofrecen famosos ayuda

En los comentarios de la publicación de Jonathan Ordóñez en Instagram, varios famosos le han brindado su apoyo, y que si necesite algo, por favor se comunique.

El cantante Mane de la Parra le expresó: “Que impotencia bro! Te mando un abrazote escríbeme por tel lo que necesites”. El conductor Fer Sagreeb le escribió: “Amigo que impotencia me da verte así, te mando un fuerte abrazo y estoy acá para lo que necesites”. Mientras que el actor Julián Gil, le pidió que tuviera fuerza.

Jonathan Ordóñez durante las grabaciones de "¿Qué le pasa a mi Familia?" con Diana Bracho y Wendy de los Cobos./ FOTO: Instagram

