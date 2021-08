CDMX.- Jorge Falcón anunció su retiro después de 50 años de hacer reír al público, en el programa del guanajuatense Faisy, ahí se soltó a llorar.

Sus motivos son el hecho de retirarse con dignidad, sin enfermedades.

A mí en lo personal, no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas. A mí, porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud", aseveró Falcón. Aunque Añadió que seguirá subiendo "programas en YouTube, en TikTok" para que "la gente se acuerde que existo y que los quiero".