José Eduardo Derbez se m@stu*** en plena calle y sin pena

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez se caracteriza por ser muy abierto y hablar de cualquier tema sin tabúes ni tapujos, y para muestra, ventiló un aspecto de su vida sexual bastante privado en un show de televisión.

El hijo de Victoria Rufo y Eduardo Derbez estuvo como invitado en el programa “Miembros al aire”, transmitido por Unicable, y reveló con lujo de detalle que una vez se dio placer en plena calle

Masturbarse en la calle, yo sí lo hice una vez, iba manejando, fue en mi coche y estaba platicando con una amiga o novia y me mandó una foto, entonces se me hizo fácil porque se puso el semáforo rojo y entonces me bajé el pantaloncito y pues le di con todo”, reveló.