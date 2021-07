Juan Osorio ¡sí quiere hijos! con su joven novia Eva Daniela

CDMX.- A pesar de la diferencia de edad, Juan Osorio ha revelado su deseo de volver a convertirse en padre con su nueva novia, la guanajuatense Eva Daniela.

Tras su salida de Televisa San Ángel, el productor respondió a los cuestionamientos de los reporteros, sobre todo por su relación con la actriz Eva Daniela.

Una de las preguntas fueron los besos de su novia con su hijo Emilio Osorio y el actor Mauricio Abad, quien fue Alán en la telenovela. Se refirió al tema de su hijo.

A pregunta expresa sobre si le gustaría ser papá a sus 64 años de edad, comentó:

Sí me gustaría...no me he operado, entonces no tengo ningún problema, sí podría ser”.