VIDEO. Juan Osorio revela boda con la actriz leonesa Eva Daniela para el 2022

Ciudad de México.- Lejos de importarle el qué dirán por llevar una relación amorosa con una mujer que bien podría ser su hija, el productor de telenovelas Juan Osorio se aventuró a destapar sus planes de matrimonio para el próximo año.

Soy feliz con mi pareja, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado, y si ahorita me preguntaran si me voy a casar, me caso con ella [...] Eva solo hay una y yo soy Adán”, comentó.