Ciudad de México.- Karla Díaz fue duramente criticada en las redes sociales por vender sus termos, denominados “Pinky Termos”, muy caros, y le dicen que sí el costo excesivo es para pagar la multa del Partido Verde.

La cantante, integrante de la agrupación JNS, lanzó su propia marca de termos “Pinky Termos”, como parte de la mercancía de su canal de YouTube “Pinky Promise”, sin embargo su elevado costo causó duros comentarios.

Karla Díaz da la bienvenida a su sitio "Pinky Shop"./ FOTO: Especial

Fue en su programa donde tuvo como invitados a los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky, integrantes del podcast La cotorrisa, donde Karla presentó la “Pinky Shop” su nueva página de mercancía oficial donde sus fans podrán comprar productos con la marca e imagen de su canal.

Los “Pinky Termos” vienen en cuatro modelos: “Unicornio Glitter”, “Unicornio Gold”, “Unicornio Rose Gold” y “Unicornio Black”, con la posibilidad de personalizarlos con una letra para “hacerlos mucho más cute”.

El precio del artículo ca de $1,699 a $1,799 pesos, una cantidad que la gran mayoría de los “Pinky Lovers” -fans de la cantante- consideró excesiva porque son vasos de plástico y no se especifica si en realidad cuentan con capacidad térmica.

Además, el accesorio puede ser adquirido en promoción a meses sin intereses, con lo que se pagarían 141.58 pesos mensuales durante un año por un “Pinky Termo”.

Los diferentes modelos de los "Pinky Termos" de Karla Díaz./ FOTO: Especial

Le sacan apoyo al Partido Verde

La mayoría de comentarios que recibió Karla Díaz por el precio de sus “Pinky Termos” fueron negativos, pues los usuarios de redes sociales criticaron que están muy caros.

Aunque otros internautas relacionaron su apoyo al Partido Verde Ecologista de México el pasado sábado 5 de junio, pues supuestamente la cantante habría recibido un pago por pedirle a sus fans que votaran por este partido.

Días después, el INE dio a conocer las posibles sanciones que recibirían los famosos e influencers que apoyaron al Partido Verde durante la veda electoral.

Entiendan que necesita dinero para pagar la multa que seguro INE México le va a poner, no?”, “Que no le alcanzó lo que le pagó el partido verde”, “Pues se gastó muy rápido lo que le dio el verde, no tiene llenadera”, “Pa pagar la multota, mensa ella que lo vende, más menso el que o compra”.

Otras personas dijeron que el precio de los “Pinky Termos” no eran excesivos, y que si no tenían dinero, mejor no criticaran, o que seguro estaban chafas.

No están caros... Simplemente no gano lo suficiente”, “La verdad si están súper caros… si están muy lindos pero no lo pagaría”, “No le veo lo malo. Ella lo puede vender hasta en $5000,……p67ndejo aquel que lo compra”, “Para que a la primer lavada se le caigan las piedritas Jajajaja”, “Que los quieren a 50 varos... si no les alcanza no los compren y ya”.