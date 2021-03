Kate del Castillo no recibirá 60 millones de dólares porque no es víctima, según FGR

México.- La actriz mexicana Kate del Castillo no fue reconocida por la Fiscalía General de la República (FGR) como víctima de persecución política.

Esta decisión la deja sin los 60 millones de dólares que pedía de indemnización como reparación del daño moral que sufrió, y que equivale a unos 200 millones de pesos.

Según TvNotas, Kate del Castillo no fue reconocida como víctima por la Fiscalía General de la República como lo solicitó.

Al saber la respuesta, la hija del primer actor, Eric del Castillo, promovió un amparo que fue admitido por el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, en el juzgado tercero del distrito de amparo en Material Penal en la Ciudad de México (CDMX).

La persecución contra la actriz de “La Reina del Sur” por parte del Estado Mayor se dio a partir de su reunión en octubre de 2015 con Joaquín Guzmán Loera, narcotraficante condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El mismo Gobierno dio a conocer una serie de mensajes de texto entre la actriz y El Chapo, donde se ponían de acuerdo sobre su reunión. A partir de ahí, Kate se autoexilió en Estados Unidos, mientras se definía su situación legal en México.

Y hoy, pedía una reparación por daño moral, ya que cuenta, su carrera se vio afectada y sus cuentas fueron congeladas.

Y como buen padre, el actor Eric del Castillo ya reaccionó al veredicto del Gobierno mexicano, al negarse a reconocer a su hija, Kate del Castillo, como víctima de persecución política. Señaló que no hay duda de que su hija fue víctima.

Tiene su grupo de licenciados y es problema de ellos pero de que fue víctima, por supuesto que fue víctima y todo México lo sabe. Son cosas políticas que no me quiero meter, pero lastimaron a mi hija, claro que la lastimaron, de eso no cabe duda”, dijo para “Ventaneando”.