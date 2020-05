Kim Kardashian posa en body amarillo y no deja nada a la imaginación

Estados Unidos.- La hermosa socialité e influencer Kim Kardashian compartió en redes sociales su ‘pack’ en el que luce un body amarillo con el que no dejó nada a la imaginación, y que sólo acompañó de un collar plateado.

La más famosa del clan Kardashian-Jenner compartió un ‘pack’ con sus 168 millones de seguidores en Instagram donde luce su espectacular cuerpo con un body amarillo con efecto liso con el que no deja nada a la imaginación, pues dejó a la vista sus pronunciadas curvas y su diminuta cintura.

La sesión de fotos fue tomada en una playa donde el ocaso iluminó las bronceadas curvas de Kim Kardashian, quien lució un peinado de dos trenzas que permitió mostrar su perfecto y elegante maquillaje, el cual le delineó sus bellas facciones y gruesos labios.

Rayos de sol”, escribió la esposa de Kanye West al lado de la publicación.

En una primera fotografía, la empresaria y modelo luce de frente con lo que resalta sus estilizadas piernas, en la segunda posa inclinada y sensual, y en la tercera luce de cuerpo completo, de pie y con el mar de fondo, lo que la hace ver espectacular y le remarca su perfecta figura.

Oh, disculpe”, “Kanye saliste ganando”, “Dulce bebé”, “Kim increíble”, le escribieron a la socialité de 39 años.

Kim Kardashian es una socialité, empresaria y personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians.

Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda Dash en Nueva York.

Hoy es madre de cuatro hijos, North West, Chicago West, Psalm West, Saint West, al lado de Kanye West, con quien está casada desde 2014.

En más de una ocasión Kanye West ha sido captado por las cámaras mostrando su amor y admiración por su esposa, Kim Kardashian. Foto: Especial.

Zapatillas traicionan a Kim Kardashian

La socialité y modelo Kim Kardashian es una de las mujeres más sofisticadas y sensuales a la hora de vestir, pero no por eso dejan de ser víctimas de sus propios atuendos, como el pasó a ella con unas zapatillas de tacón que la traicionaron.

Y es que la escultural Kim fue captada cuando batallaba con sus zapatillas de tacón plateadas, las cuales no sostenían sus pies y ello no le ayudó en la estética a la hora de posar. ¿O será que los pies le sudaban a la famosa empresaria?.