Venecia.- El nombre de Kristen Stewart podría resaltar en la próxima entrega de los premios Oscar debido a su “fascinante” interpretación de la Princesa Diana en la película biográfica “Spencer” que el director chileno Pablo Larraín, exhibió en el Festival Internacional de Cine de Venecia, conocido como La Mostra.

Pablo Larraín y Kristen Stewart en el Festival Internacional de Cine de Venecia./ FOTO: Agencia AP

El filme de 111 minutos de duración, con guión de Steven Knight y música de Jonny Greenwood, cuenta la historia de un fin de semana crucial a principios de los años 90, cuando la princesa Diana decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando... El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones de Navidad en la Casa de Windsor en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.

La joven de 31 años que alcanzó la fama por las películas de “Crepúsculo”, recibió en La Mostra una ovación de tres minutos por su papel de Diana Spencer, que podría significarle una nominación a los Oscar, que gustan de premiar a actrices y actores que logran una impresionante transformación con sus personajes.

La gran ovación que recibió Kristen Stewart en el Festival de Venecia por la película del director Chileno Pablo Larrain de la Princesa Diana, la película SPENCER . Que emoción y que orgullo.#SpencerMovie #PabloLarrain #KristenStewart pic.twitter.com/lOUPYjIHHS — foxmit (@foxmit) September 5, 2021

Otros actores que comparten créditos con Kristen en “Spencer” son: Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris, Richard Sammel, Amy Manson, Ryan Wichert, Michael Epp, Wendy Patterson.

El estreno de "Spencer" en los cines, está programado para noviembre de este año en Estados Unidos, eventualmente, llegará a más países como México.

Las críticas

Las revistas especializadas en cine, así como periódicos internacionales que ya tuvieron la oportunidad de ver “Spencer” en La Mostra, refieren que la actuación de Kristen Stewart es “fascinante”.

Un drama especulativo e íntimo que se acerca tanto como es posible a todo lo que sabemos sobre Diana. Al mismo tiempo, está imbuida de extravagancia poética", opina la revista Variety.

El trabajo fino y detallado de Kristen Stewart con el acento y los modismos es impecable. La cámara la adora. Cuenta una historia triste que todos conocemos de una manera nueva y genuinamente perturbadora", asegura The Hollywood Reporter.

Una visión empática e inteligente de la prisión de la fama y el privilegio, con una Kristen Stewart que ofrece una interpretación principal frágil, tierna, a veces juguetona", declara el medio Screendaily.

El enfoque de Pablo Larraín es rico, embriagador y también magnificente. Kristen Stewart está totalmente fascinante como protagonista”, asevera The Guardian.

Kristen Stewart y su ascendente carrera

De Kristen Stewart se han dicho comentarios no tan favorables, pues algunas de sus actuaciones no han convencido a algunos críticos, a pesar de tener suficiente experiencia tras haber comenzado su carrera como actriz a los 9 años en la película “The Thirteenth Year”.

De ahí siguieron filmes como “The Flintstones in Viva Rock Vegas”, “Panic Room”, “Cold Creek Manor”, “Catch That Kid”, “Undertow”, “Into the Wild”, “In the land of women”, “What Just Happened” y “Jumper”, hasta que llegó “Twilight” en 2008, cuando Kristen tenía 18 años.

Kristen Stewart y Jodie Foster en "Panic Room"./ FOTO: Google

La historia de vampiros que en español se llama “Crepúsculo” y protagonizó junto a Robert Pattinson, le abrió las puertas de la fama de par en par. En los siguientes años vinieron grandes y diversas oportunidades para Kristen, desde la taquillera “Blanca Nieves y el cazador”, hasta las consideras cine indie o cine de arte, entre las que destacan “Welcome to the Rileys”, “On the Road”, “Still Alice”, “Clouds of Sils Maria”, “Equals”, “Anesthesia”, “Café Society”, “Seberg”.

Kristen Stewart en una escena de "Welcome to the Rileys"./ FOTO: Google

Su paso por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia ha sido constante en los últimos años, y en este 2021, Kristen Stewart presentó algunos looks que asemejan al estilo de la Princesa Diana, para ponerle más sabor a su participación en La Mostra.

Kristen Stewart en el Festival de Cine de Venecia este 2021./ FOTO: Agencia AP

