Kuno Becker es el actor que Yordi Rosado corrió de entrevista por llegar drogado

México.- Kuno Becker es el actor del que Yordi Rosado se tuvo que esconder y mandar correr de su casa cuando vio que llegó alcoholizado y drogado a una entrevista para su canal de YouTube.

Aunque Yordi Rosado nunca dio el nombre del famoso que tuvo que correr de su casa, un amigo del mismo Kuno Becker confesó que fue él, incluso agregó que el sobrino de María Félix también ha llegado en ese estado a las grabaciones de la telenovela “Fuego ardiente”, de la que forma parte.

El amigo de Kuno Becker contó para TvNotas que el actor de 43 años le hizo pasar un mal rato a Yordi, quien se tuvo que encerrar en un baño para no seguir con la entrevista, la cual aclaró que jamás sacaría al aire.

El amigo comentó que la actitud de Kuno es lamentable y que sí es él el famoso al que Rosado mandó sacar de su casa, pues en lo poco que hablaron, no se le entendía nada, decía cosas sin sentido.

Agregó que aunque Kuno es muy puntual en los llamados, es una persona un tanto difícil, está de malas y siempre da la impresión de que se metió algo porque actúa de forma extraña.

Al inicio de las grabaciones de “Fuego ardiente”, Kuno Becker era participativo, amable, pero con el paso del tiempo cambió, incluso ha tenido diferencias con su compañero Carlos Ferro, con quien casi ha llegado a los golpes.

Y de paso contó que la causa del enfrentamiento entre los dos actores se debió a que el actor de “Primer amor… a mil por hora” intentó intervenir en la dirección de la producción y se atrasaron una hora, lo que molestó a Ferro, quien lo cuestionó.

Y Carlos Ferro le dijo que ya lo tenía cansado, y se dio el enfrentamiento.

Yordi Rosado comenzaba una entrevista con el actor Kuno Becker, para su canal de YouTube, pero el conductor prefirió pararla y mandar sacarlo de su casa, pues iba en estado inconveniente.

Sin dar el nombre, Yordi Rosado le contó a Carlos Alazraki que aunque no podía dar su nombre, el famoso actor no paró de hablar por una hora, sin respirar, empezó a alucinar y a decir cosas raras.

Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar y hablaba de cosas rarísimas”, le respondió Yordi a Carlos.

Me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a Manolo Fernández, mi productor, y decirle: “Sáquenlo, ya no lo quiero oír. Creo que estaba en algo como ácidos, no era mariguana y no era coca”.