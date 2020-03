Kylie Jenner ‘inunda’ las redes sociales con fotos en poses con poca ropa

Estados Unidos.- La modelo y empresaria Kylie Jenner causó revuelo en las redes sociales con la publicación de varias fotografías en las que se luce en poca ropa o traje de baño.

La media hermana de Kim Kardashian ha compartido en redes sociales una serie de imágenes en las que presume su espectacular cuerpo, no por nada cuenta con 164 millones de seguidores tan solo en Instagram.

Una foto de Kylie que llamó la atención es una donde se luce en un diminuto atuendo en tono café, donde procuró dejar al descubierto su abdomen el cual adornó con collares dorados.

En una segunda fotografía de la famosa influencer de 22 años de edad posa de espaldas, lo que sus millones de fans le agradecieron.

Como era de esperarse, el post de Kylie Jenner llegó a los cinco millones de likes, sin contar con los halagos que le escribieron. No por nada es una de las influencer más buscadas y queridas por los internautas.

Kylie Kristen Jenner es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

