México.- El estreno de “La Ciudad Perdida” ya está disponible en cines con Sandra Bullock y Channing Tatum, quienes protagonizan una historia de aventuras y comedia romántica que recuerda a “Indiana Jones” y “Tras la esmeralda perdida”, dos clásicos de los años 80.

La película de comedia, acción y aventuras dirigida por los hermanos Nee, cuenta la historia de la novelista romántica Loretta Sage (Sandra Bullock) y Alan Caprison (Channing Tatum), el modelo de portada de la novela de Loretta “La ciudad perdida de D”.

Sandra Bullock y Channing Tatum son los protagonistas de "La Ciudad Perdida"./ Foto: Google

Esta huraña escritora y su guapo modelo, se van de gira para promocionar el más reciente libro de Loretta Sage cuando repentinamente, ella es secuestrada por el excéntrico millonario y criminal internacional Fairfax, interpretado por el actor Daniel Radcliffe ("Harry Potter") porque cree que ella sabe el camino para encontrar un tesoro ubicado en la antigua ciudad perdida, justo el lugar que aparece en su libro.

Alan ve en el secuestro de la escritora una oportunidad para demostrar que puede ser más que una cara bonita y un cuerpo perfectamente tonificado y se lanza al rescate de Loretta para convertirse en todo un héroe.

Además de Sandra Bullock, Channing Tatum y Daniel Radcliffe, en “La Ciudad Perdida” también aparece Brad Pitt como un agente de la CIA quien con su rubia cabellera y atlético cuerpo, llega al recóndito lugar para ayudar a Alan a rescatar a Loretta.

Daniel Radcliffe interpreta al villano de "La Ciudad Perdida"./ Foto: Google

Brad Pitt ayudará a los personajes de Sandra Bullock y Channing Tatum./ Foto: Google

Es Sandra Bullock protagonista y productora

En algunas entrevistas para promocionar “La Ciudad Perdida”, Sandra Bullock ha contado sobre su personaje de Loretta Sage, así como su papel de productora con su empresa Fortis Films que fundó en 1985.

Gracias a esto, la actriz de 57 años tomó el control de la película y decidió cómo quería llevar la historia y a qué actores reclutar.

También recordó que el guión le había llegado años atrás, pero no le había interesado hasta ahora y más cuando le dijeron que como era la productora, podía llevar las riendas de la película a su gusto.

Un par de años más tarde me llegó el guión (de “La Ciudad Perdida”) de nuevo, pero de una manera totalmente diferente. Me dijeron: es tuyo, prodúcelo, elige a los actores, haz lo que quieras”, explicó.

Y en este 2022 por fin la película tiene su estreno en los cines, luego de que Bullock luchara para presentar la historia que ella realmente quería y que ha obtenido buenos comentarios de quienes ya la vieron.

Channing Tatum y Sandra Bullock rodeados de vícboras en una escena de "La Ciudad Perdida"./ Foto: Google

En las redes sociales, la gente asegura que “La Ciudad Perdida” es muy divertida, que Sandra Bullock y Channing Tatum tienen muy buena química y que aunque Brad Pitt no sale mucho en la historia, bien vale la pena cada segundo de su intervención.

Además, los paisajes de “La Ciudad Perdida” que recrean la vista de los espectadores corresponden a distintas zonas de República Dominicana. La mayoría de las escenas se rodaron en Samaná y sus alrededores, un famoso municipio turístico, así como en Santo Domingo, capital de República Dominicana.

Homenaje a ‘Indiana Jones’

Aunque “La Ciudad Perdida” no es originalmente un homenaje a “Indiana Jones”, los elementos de la historia recuerdan a la franquicia de los años 80 creada por el cineasta George Lucas y protagonizada por el actor Harrison Ford.

Harrison Ford es protagonista de la franquicia "Indiana Jones"./ Foto: Google

Otro título que viene a la mente es “Tras la esmeralda perdida” una película estadounidense de 1984 en la que se mezclan el cine de aventuras y la comedia romántica, que fue dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael Douglas.

Kathleen Turner y Michael Douglas en la película "Tras la Esmeralda Perdida"./ Foto: Google

La comparación de “La Ciudad Perdida” con estas películas es principalmente porque son historias de aventuras, de comedia, de romance y de una búsqueda del tesoro ya clásica en Hollywood.

‘La Ciudad Perdida’ y sus críticas

Los principales medios especializados de cine y los críticos, ya dieron sus opiniones sobre “La Ciudad Perdida”, las cuales han sido favorables.

"Digna comedia de aventuras con tono paródico. No la juzguen por su cartel, por su tráiler y por su aspecto; estamos ante una película decente (...) es imposible cargar contra ella porque, en el fondo, es sincera”, dijo Javier Ocaña de El País.

"Termina invocando (...) la confianza en que el espectador de los nuevos años 20 puede seguir yendo al cine solo para disfrutar viendo a gente carismática de Hollywood ser gente carismática de Hollywood”, Alberto Corona de Cinemanía.

"No será nominada a ningún Oscar, pero repite lo que Steven Spielberg y George Lucas hicieron por 'Raiders of the Lost Ark', sacando inspiración de un viejo género y puliendo sus tópicos para una nueva generación", destacó Peter Debruge de Variety.

"La evidente química entre Tatum y Bullock salva el día (...) Quizás no sea tan majestuosa o impresionante como sus mayores influencias, pero es la clase de material embelesador del que están hechas las grandes novelas románticas", opinó Robert Daniels de IndieWire.