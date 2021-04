Ella es Romina Go, la leonesa que cautivó en La Voz Kids 2021

León, Guanajuato.- ¡Es el mejor día de mi vida! exclamó Romina Go mientras su madre Helen, observaron cómo Belinda, Camilo, Mau y Ricky voltearon sus sillas en busca de su voz.

La leonesa Romina González Guerrero que se ha dado conocer en distintos foros de la ciudad; decidió dar el paso a la fama al audicionar en La Voz Kids, logrando su lugar con “Besos de Ceniza” de Timbiriche, como parte del equipo Belinda, de quien es fan.

La originaria de León, es también compositora, recientemente subió su canción “Coronavirus” en colaboración con Tv4 y desea convertirse en cantante profesional.

Romina decidió por el equipo Belinda pues escuchó su música desde que estaba en el vientre de su madre; en una ocasión, su mamá escribió un tuit dirigido a Belinda, donde decía que ella daba pataditas al escuchar su música... fue contestado por Belinda.

Romina escribe canciones desde los 5 años de edad, fue en pandemia cuando su creatividad se disparó y escribió canciones para acompañar a sus seres queridos.

En la cuarentena me ha dado por escribir canciones y aunque he tenido momentos muy muy felices, también he tenido muy tristes una de ellas es que mi papi tuvo que trabajar fuera de la ciudad de dónde vivo y siendo tan inseparables me ha costado mucho acostumbrarme. Papi, esta canción está escrita para ti con todo mi amor, Te amo y extraño mucho”.