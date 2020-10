‘La gorda’: Daniel Bisogno y Pedrito Sola se burlan e insultan a Chiquis Rivera

CDMX.- Una vez más Daniel Bisogno dio de qué hablar por sus fuertes comentarios comentarios en el programa “Ventaneando”, en esta ocasión se burló y criticó el físico de Chiquis Rivera al llamarla “gorda”, lo peor fue que Pedrito Sola lo secundó y también insultó a la cantante.

Durante una reciente emisión del programa de farándula de Tv Azteca, liderado por Pati Chapoy, transmitieron un video que la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera compartió en sus redes sociales.

En el clip, la famosa se mostró llorando de la felicidad al anunciar que fue nominada a los Latin Grammy por primera vez.

Estamos nominados a un Grammy Latino. No puedo respirar. Estoy tan feliz, tan contenta. ¡Oh my God, oh my God!”, dijo con voz de gran emoción y entre lágrimas.