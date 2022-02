‘La persona más hipócrita’: Alfredo Adame ataca a Andrea Legarreta

Monterrey.- Alfredo Adame sigue dando de qué hablar, después de acaparar los reflectores por su riña callejera contra un hombre y una mujer, y terminar tendido en el piso, el actor aseguró haber sido víctima de robo, pues lo despojaron de su celular y de una cadena de oro.

Más tarde apareció en el programa Venga la alegría, en el que dio unas clases de Karate, por lo cual se volvió viral pues los internautas no paran de hacer memes acerca de esto.

Ahora, el también empresario está dentro del ojo público por arremeter una vez más contra Andrea Legarreta, quien fuera su compañera de conducción en el matutino de Televisa.

Todo sucedió durante su visita a Monterrey que acudió al programa de la cadena Multimedios, SnSerio, el cual está conducido por Enrique Mayagoitia y Adrián Marcelo, donde Alfredo Adame sacó a relucir una vez más su eterno pleito contra la conductora de Hoy, de quien dijo le considerarla la persona más hipócrita.

Las polémicas declaraciones las dijo al participar en una sección en la que se leen preguntas y comentarios del público, y los conductores leyeron el cuestionamiento de un usuario al ex político sobre a qué famoso considera con esta característica: “Adame, ¿Cuál es la persona más hipócrita que te hayas encontrado en televisión?”

Ante la pregunta, Alfredo Adame, sin titubear, sin reparos, pero sin mencionar el nombre, señaló que la conductora de Hoy.

Luego de la declaración, uno de los conductores comentó el nombre de Andrea Legarreta, a quien quería evitar mencionar Adame.

“Bueno, entonces la otra vez Andrea Legarreta dijo que se quería disculpar…”, a lo que Adame respondió: “Tú dijiste el nombre y sabes qué, ya me voy… ya invocaste a ese ser del mal”.

Ante esto, Alfredo Adame destacó que hubieron algunas acciones por parte de la esposa de Erik Rubín, por las que no podía aceptar su disculpa.

Yo no le tengo nada que perdonar, que se perdone a ella misma. Sólo hay uno que perdona y es el de allá arriba, lo que anduvo haciendo no me pareció. A mi dime que no lo vuelvo hacer”, zanjó.