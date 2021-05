'Estaba vomitando': Lady Gaga quedó embarazada a los 19 años, luego de violación

Estados Unidos.- Lady Gaga confesó que a los 19 años estuvo embarazada luego de sufrir una violación.

Esta confesión la hizo en el primer episodio de la serie documental “The Me You Can’t See” que producen y protagonizan el príncipe Harry y la celebridad Oprah Winfrey.

La cantante y compositora de 35 años aún no está lista para dar a conocer la identidad de su agresor, pues fue más que una pesadilla que la dejó “aturdida”.

Primero sentí un dolor generalizado en todo el cuerpo, luego me quedé completamente aturdida. Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona en cuestión me violó y me dejó tirada en una esquina estando yo embarazada, cerca de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma”, dijo Lady Gaga.

Lady Gaga compartió con Oprah que cuando incursionó en la industria discográfica comenzó a sufrir acoso, hostigamiento y violencia que la dejaron herida tanto a nivel físico como emocional y recordó cuando un productor le pidió quitarse la ropa, pero ella se negó.

Un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Me negué y me fui. Luego me dijeron que iban a quemar toda mi música y no pararon desde ahí. Nunca dejaron de pedirme que lo hiciera. Me quedé congelada”, añadió la también activista y diseñadora de moda.