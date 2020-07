Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de los MTV VMAs

Estados Unidos.- Las grandes Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de este año a los premios MTV Video Music Awards (VMA) con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto ‘Rain On Me’ que podría alzarse como video y canción del año.

Los importantes galardones, que celebrarán una gala sin público el 30 de agosto en Nueva York, anunciaron este jueves sus nominaciones y añadieron dos categorías diseñadas específicamente por la pandemia del coronavirus: Mejor video musical desde casa y actuación en cuarentena.

Tras Lady Gaga y Ariana Grande se situaron Billie Eilish y The Weekend, con seis candidaturas cada uno y Taylor Swift, con cinco nominaciones, ya que su aclamado último trabajo, ‘Folklore’, se lanzó fuera de plazo.

Entre los latinos, J Balvin recibió cuatro nominaciones, tres a mejor video latino y otra por su colaboraciones con Black Eyed Peas en ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’.

Por categorías, los candidatos a mejor videoclip del año son, además de ‘Rain On Me’: ‘Everything I Wanted’ de Billie Eilish, ‘Blinding Lights’ de The Weekend, ‘The Man’ de Taylor Swift, ‘Life Is Good’ de Future ft. Drake y ‘Godzilla’ de Eminem ft. Juice WRLD.

Por su parte, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd competirán por ser nombrados artistas del año.

Mientras que Ariana Grande, ausente en ese apartado, tendrá el doble de papeletas para hacerse con el premio a la mejor colaboración por sus temas junto a Justin Bieber, ‘Stuck with U’, y Lady Gaga, ‘Rain On Me’.

J Balvin arrasa entre los latinos

En la categoría de mejor video latino, J Balvin parte como favorito con tres menciones: Una para su canción ‘Amarillo’ y otras dos por colaborar con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y Karol G en ‘China’ por un lado, y por el otro con Maluma en ‘Qué pena’.

‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj, ‘Yo perreo sola’ de Bad Bunny y ‘Mamacita’ de Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul completan el apartado.

La española Rosalía, que el año pasado triunfó al ganar a mejor coreografía y video latino por ‘Con altura’, este año recibió una nominación en las categorías técnicas por la edición de ‘A Palé’.

Eilish y Taynor Swift, candidatas a mejor dirección

Como curiosidad, en las categorías técnicas que normalmente conocen a cineastas, fotógrafos y editores, este año figuran tres estrellas del pop: Billie Eilish y Taylor Sfift, directoras de sus videos ‘xanny’ y ‘The Man’; y el rapero A$AP Rocky, director de arte de ‘Babushka Boi’.