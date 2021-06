‘Las Estrellas bailan en Hoy’ llega a la final y causa controversia, alegan fraude

México.- “Las Estrellas bailan en Hoy”, reality de baile del matutino de Televisa, llegó a su final y los ganadores del primer lugar son Lambda García y Mariana Echeverría.

Este reality, el cual inició en mayo y tuvo como conductora a Galilea Montijo y como jueces a Lolita Cortés, Latin Lover, Andrea Legarreta y famosos invitados como Albertano, formó parte de la programación del programa de televisión “Hoy”.

Este viernes, el reality de baile llegó a su fin, donde Lambda y Mariana ganaron no solo por obtener 3 puntos del público de "Hoy" y un punto de TvyNovelas, sino por su talento en la pista.

Los ganadores del segundo lugar fueron la actriz colombiana Ximena Córdoba y Raúl Coronado, lo que el público vio como fraude, pues eran la pareja favorita para ganar el primer lugar.

Aunque recibieron dos puntos por parte del público de “Hoy”, no alcanzaron la primera posición.

El tercer lugar fue para Marisol González y Moises Muñoz, quienes recibieron un solo punto.

El marcador de la final fue compartido por el mismo programa a través de su Instagram, donde felicitaron a los finalistas.

El cuarto lugar fue para Andrea Escalona y Pablo Montero, y el quinto para Michelle Vieth y Silverio Rocchi, a quienes se les olvidó por un momento la coreografía.

Al final, ni Lambda ni Mariana Echeverría, ex participante de “Me caigo de risa”, se la creían y mostraron toda su felicidad.

Se me salió el corazón de toda la felicidad, de todo el esfuerzo, estoy muy contenta, muy agradecida con toda la producción, con Andrea (Rodríguez Doria) por confiar en mí, por mi pareja (Lambda García), por no soltarme, por mis coreógrafos”, dijo Mariana emocionada.

Estoy sonriente, pero sonriente de aquí”, agregó Lambda.

Luego de saberse el nombre de los ganadores del primer lugar del reality de baile “Las Estrellas bailan en Hoy”, internautas reaccionaron en redes sociales y señalaron que hubo fraude, pues Ximena y Raúl bailaron mejor que el resto de las parejas.

Ximena y Raúl ellos fueron los mejores”, “Xime y Raúl, los reyes sin corona”, “Triunfo robado, no son ganadores, ustedes no bailan, los ganadores son Ximena y Raúl, no ustedes, fue fraude”, “Ximena y Raúl fueron los mejores”, “Ximena y Raúl eran los ganadores”, “Raúl y Ximena mi pareja favorita, lo hicieron increíble”, opinaron seguidores.