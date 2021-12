‘Las Perdidas’ ¿hasta qué año de la escuela estudiaron?

AM.- Wendy, Kimberly y Paolita revelaron hasta qué año escolar estudiaron.

En una entrevista con Adela Micha, las youtubers guanajuatenses, compartieron hasta qué grado escolar se quedaron, antes de ser famosas como ‘Las Perdidas’.

Yo no quiero decir porque me da pena, pero en primero de secundaria me salí, fue para ‘echar desmadre’; los chavitos cerca de mi colonia me ponían a tomar de esas bebidas que están bien ricas, pero te empedan bien rápido. Yo me la quería pasar toda la tarde con los muchachos y ya no fui”, comentó Wendy.