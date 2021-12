‘Las Perdidas’ revelan cuál fue su inspiración para sus nombres artísticos

AM.- Wendy, Paolita y Kimberly revelaron el misterio en torno a cómo fue la inspiración para sus nombres artísticos, el cual tiene su origen en las telenovelas.

En una charla pasada, las chicas revelaron cómo fue el origen de sus peculiares nombres.

La primera vez que salí vestida de mujer no sabía ni cómo me iba a llamar, me puse ‘Deseo’, y me puse así, en ese tiempo estaba mucho la novela de ‘La Usurpadora’, y fue así que me puse Paola”.

De Kimberly, el origen de su nombre fue ‘Atrévete a Soñar’, de Danna Paola.

Wendy Guevara reveló que ella adoptó su nombre, por la telenovela “Las Soñadoras”, por el personaje de Angélica Vale, quien se llamaba Wendy Nayeli.

Wendy sostuvo que a ella no le incomoda que le llaman por su nombre de hombre.

A mí no me molestan que me digan Luis o Carmelo, a mí que me digan como sea, no me voy a agüitar”, dijo Wendy.